Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: ‘Bize göre ligler bitmiştir!’

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, corona virüsünün giderek yayılması sonrası kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve sezonun iptali yönünde karar çıkmasını istediklerini aktardı.

Berna Gözbaşı, sosyal medyadan şu mesajları paylaştı: “Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir. Bundan sonra futbolcuların toplanması, risk ortamına girmeleri, form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir. Bu süreç tüm motivasyonumuzu bozmuş, teknik yönetimden, futbolcusuna öncelik doğal olarak kendileri ve ailelerinin sağlığı olmuştur.”

‘HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI’

“Geçen hafta ‘önce sağlık’ diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik” diyen Gözbaşı, “Ne kadar haklı olduğumuz, ilk olarak çok değerli Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, ardından Fenerbahçe kulübünde bir futbolcu ve personelde corona virüsü değerlerinin pozitif çıkması ile bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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‘ERTELEME KİM BİLİR KAÇ KİŞİNİN YAKALANMASINI ÖNLEDİ’

“Hastalığa yakalanan camianın çok değerli isimlerine acil şifa diliyoruz” sözleriyle açıklamasına devam eden Gözbaşı, “Geçen hafta liglerin ertelenmesi kim bilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi? Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca liderliğinde sağlık personelinin büyük özverisine karşın, vaka ve ölüm sayısı ne yazık ki artıyor. Benzer coğrafya ve kültürün olduğu İtalya ve İspanya, endişelerimizi artırıyor ve bu savaşın düşünülenden de öte uzayacağını gösteriyor” dedi.

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‘BİLE BİLE LADESE SON VERMELİYİZ’

Başkan, “Özellikle yabancı bazı futbolcularımızı Kayseri’de tutmamız zor hale gelmiştir. En kısa sürede futbolcuları evlerine göndererek bile bile ladese son vermeliyiz. En kısa zamanda ligin sonlandırılma şekli, teknik ve finansal sorunların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde açıklamasını noktaladı.