HES tünelinde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum’un İspir ilçesinde 5 gün önce meydana gelen sele kapılarak HES tünelinde kaybolan işçiye halen ulaşılamadı. Arama çalışmaları 24 saat sürüyor. Erzurum Valisi Memiş, ekiplerin şu ana kadar tünelin içerisinde ancak 250 metre ilerleyebildiklerini belirterek “İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı tünel sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. İnşallah yakında işçi kardeşimize ulaşacağız” dedi.

ORHAN BOZKURT

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi’nde beş gün önce etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selin bastığı Hidroelektrik Santrali(HES) tünelinde kaybolan işçi Mustafa Aksöyek’e (39) ulaşılamıyor. Selin bastığı tünelde kaybolan işçi Aksöyek’in bulunması için arama-kurtarma ekipleri 24 saat çalışma yürütüyor.

EKİPLER 5 GÜNDE ANCAK 250 METRE İLERLEYEBİLDİ

AFAD’a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışma, yaklaşık 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelde devam ediyor. Ekipler, günlerdir kayıp işçiye ulaşabilmek için tünelin içinde biriken su, balçık ve çamuru temizlemeye çalışıyor.

VALİ OKAY MEMİŞ: İNŞALLAH YAKINDA ULAŞACAĞIZ

Erzurum Valisi Okay Memiş de kayıp işçiye ulaşmak için 5 gündür süren çalışmaları yakından takip ediyor. Vali Memiş, ekiplerin şu ana kadar tünelin içerisinde ancak 250 metre ilerleyebildiklerini belirterek şunları söyledi:

* Kardeşimizin tünelden çıkarılması için canla başla mücadele veriyoruz. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine burada bütün gücüyle var. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı tünel sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. İnşallah yakında işçi kardeşimize ulaşacağız.