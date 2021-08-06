HES tünelinde sele kapılarak kaybolan işçiye ulaşılamıyor!

Erzurum’un İspir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun ardından Çamlıkaya Mahallesinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) tünelini sel bastı. Yaklaşık 4 metre yüksekliği olan 400 metre uzunluğundaki tünelde sele kapılarak kaybolan Mustafa Aksöyek’e henüz ulaşılamadı.

ORHAN BOZKURT

Erzurum’un İspir ilçesinde HES tünelinde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları yaklaşık 18 saattir devam ediyor. Çamlıkaya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanak nedeniyle HES tüneli inşaatında çalışırken suya kapılan Mustafa Aksöyek’i (39) bulmak için bölgeye Erzurum’dan jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

TÜNELDEKİ ÇAMURLU SU BOŞALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 4 metre yüksekliği olan tünel içindeki çamurlu suyu boşaltmaya çalışıyor. İspir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Dün akşam saatlerinden beri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler sabaha kadar çalıştı. Tüneldeki çamurlu suyun boşaltılması için çalışıyoruz. Sel meydana geldiğinde tünelde 2 arkadaşımız varmış, biri çıkmış, diğeri içerde sele kapılıp mahsur kalmış. Şu anda tüm imkanlarımızla içerideki arkadaşımızı sağ salim dışarı çıkarmak için çalışıyoruz.”

VALİ MEMİŞ: GÖCÜK ALTINDA OLUP OLMADIĞI NET DEĞİL

Erzurum Valisi Okay Memiş ise göçüğe aşırı yağışların ardından gelen selin neden olduğunu belirterek, “ Bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer işçi Mustafa Aksöyek’i için ekiplerimiz teyakkuz halinde. O kişinin göçük altında olup olmadığı net değil, ancak bizler varmış gibi kurtarma çalışmalarını seri şekilde sürdürüyoruz. Kaymakamımız olay yerinde” dedi.