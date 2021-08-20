HES uygulamasında yenilik

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklendi.

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi.

Uygulamanın güncelleme geçmişiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, uygulamaya AB uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklendi.

Ayrıca, açıklamada “Aşı Kartlarım sayfasında yer alan Aşı kartlarındaki ‘Görüntüle’ isimli tuşa basıldığında açılan QR kod sayfası yerine webview olarak aşı kartı gösterimi sağlandı. Aşı kartını indirmek için ise, yine aynı sayfada sağ üst köşede yer alan buton kullanılarak indirme işlemi gerçekleştirilebilir” denildi.

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