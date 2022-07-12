HES’lerle kuşatılan derede köylülerden protesto

Giresun’un Çanakçı ilçesinde üzerinde 4 tane HES bulunan dereye beşincisi yapılmak istenilince yöre halkı bayramda dereye akın ederek tepki gösterdi. Köylülere CHP ve İYİ Partili siyasetçiler de destek verdi.

İsmail AKDUMAN

Çanakçı ilçesinde bulunan ve aynı adı taşıyan derede üstünde 4 HES yapıldı. Beşinci HES için de çalışmalar başladı. Dereye toplam 7 HES yapılmak istendiğini ileri süren köylüler bayram günü eylem düzendi. Dere yatağında bir araya gelen köylülere İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile CHP ve İYİ Parti temsilcileri de destek verdi.

DERE YATAĞINDA TOPLANDILAR

İlçenin Akköy köyünde bir araya gelen köylüler, ellerinde pankartlar ile dere yatağına kadar yürüyüş yaptı. Burada Çanakçı Vadisi Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Harun Şahin, bir konuşma yaparak derede yeni bir HES projesi istemediklerini dile getirdi. Şahin, HES projesine karşı olduklarını, derenin hür, gür ve özgürce akması gerektiğini belirterek dava açacaklarını söyledi.

GİRESUN’DA 68 HES PROJESİ VAR 7’Si ÇANAKÇI DERESİNDE

Köylülere destek veren CHP’liler adına konuşma yapan İl Genel Meclis üyesi Ömer Cebeci, Giresun’un 68 HES olduğunu bunların 45 tanesinin faaliyete başladığını kaydetti. Cebeci, HES projelerinin yedi tanesinin Çanakçı deresinde olduğunu vurgulayarak, “Bu yedi projenin 4’ü faal. Şimdi beşincisi yapılmak isteniyor. Geride yapılması planlanan 2 HES daha var.

5. HES, tünel tipidir. Tünel uzunluğu 6 kilometre. Çok az can suyu bırakıldığı için doğaya mineral akışı kesiliyor, tüm canlılar bundan etkileniyor. HES’ler florayı, doğal hayatı, börtü böceği ve arıların bal verimini dahi etkilemektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından HES’e karşı imza toplandı.

İlginizi Çekebilir Çevrecilerden Ağrı Dağı’nda ‘Finike’de maden istemiyoruz’ eylemi İlginizi Çekebilir Köylüler taş ocağı yapılmak istenilen yaylarını kurtardı