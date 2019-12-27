Hey gidi Sharon Stone

Beverly Hills’te manikür ve pedikür yaptıran 61 yaşındaki Sharon Stone, makyajsız bir şekilde görüntülendi. Temel İçgüdü filmindeki rolü ile hafızalara kazınan ismin fit görüntüsü beğeni topladı.

Üzerinde mavi bir sweatshirt, altında kırmızı bir tay olan Stone’un ayağındaki terlikler de dikkat çekiciydi. Doğal bir şekilde görüntülenen Stone, bundan rahatsızlık duymayarak özgüven gösterisi yaptı.

Stone, Türkiye’ye gelerek Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştı.