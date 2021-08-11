Heyecan yaratan iddia: Truva Atı’nın kalıntıları bulundu

Yunan medyasına yansıyan haberlerde Türk ve ABD’li arkeologların Hisarlık’ta yaptığı kazılarda Truva Atı’nın kalıntılarına ulaşıldığı iddia edildi. Kazı ekibinden Prof. Dr. Christine Morris, “Karbon tarihleme testleri ve diğer analizler, tahta parçalarının ve diğer buluntuların M.Ö. 11. ve 12. yüzyıla kadar uzandığını destekliyor. Bu da tarihçilerin Truva Savaşı için işaret ettikleri tarihlerle eşleşiyor” dedi.

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Homeros’un İlyada destanında geçen, Hollywood filmlerine de konu olan Truva Atı’yla ilgili bir iddia Yunan medyasına geniş yer buldu.

Destanda Truva savaşının kazanılmasını sağladığı belirtilen atın kalıntılarının bulunduğu öne sürüldü. Greekreporter’ın haberine göre Türk arkeologlar Çanakkale Hisarlık’ta yaptıkları kazılarda, boyları 15 metreye kadar ulaşan tahtalara ulaştı. Farklı formlarda olan tahtaların Truva Atı’na ait olabileceği belirtildi.

Kazılarda bulunanların Truva Atı’na ait olduğu düşüncesini güçlendiren buluntular da ortaya çıktı. Bunlar arasında, Quintus Smyrnaeus’un Posthomerica’da anlattığı ve Yunan askerlerinin eve dönüşleri için Athena’ya sunmak istediği bronz bir tabak da yer alıyor.

‘GERÇEK BİR ŞEY OLDUĞUNA EMİNİM’



Habere göre kazıda yer alan Boston Üniversitesi’den arkeologlar Christine Morris ve Chris Wilson, test sonuçlarının ortaya çıkan kalıntıların Truva Atı’na ait olduğunu gösterdiğine inanıyor. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Morris, “Karbon tarihleme testleri ve diğer analizler, tahta parçalarının ve diğer buluntuların M.Ö. 11. ve 12. yüzyıla kadar uzandığını destekliyor. Bu da tarihçilerin Truva Savaşı için işaret ettikleri tarihlerle eşleşiyor. Gerçek bir şey bulduğumuza oldukça eminim” dedi.

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