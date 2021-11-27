Heyette corona çıktı… Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in Japonya ziyareti ertelendi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya’ya yapmayı planladığı ziyaret, bir heyet üyesinin Covid-19’a yakalanması nedeniyle ertelendi.

Sozcu.com.tr

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Japonya’ya yapacağı ziyaretin Covid-19 riski nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Japonya’nın ardından Çarşamba günü de Güney Kore’ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-In ile temaslarda bulunacağı açıklanan Michel’in her iki programının da gezilerde yer alacak bir heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Avrupa Konseyi Başkanı olarak Japonya’yı ilk kez ziyaret edeceği açıklanan Michel’in, ziyareti sırasında Başbakan Kishida ile iklim değişikliği karşısında alınacak önlemler, Japonya-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve AB’nin Çin politikası gibi küresel-bölgesel konuları ele alması bekleniyordu.

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