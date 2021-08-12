Hiç corona aşısı olmayanların sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle mücadele kapsamında ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını açıkladı. Koca’nın verdiği rakamlara göre ilk doz aşısını olmayan kişi sayısı 19 milyon 70 bin 186 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayla ilgili son bilgileri Twitter hesabından paylaştı:

– Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi.

– Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

– Bayburt yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında.

– Ağrı, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında.

– İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.