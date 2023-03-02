“Hiç kimse ‘Trabzon’da risk yok’ demesin”

AFAD tarafından yayınlanan deprem risk haritasına göre Trabzon, düşük riskli bölgeler arasında yer alıyor ancak, bilim insanları bölgede 6,6 şiddetinde deprem beklendiği ifade ediyor.

Karadeniz fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı arasında bulunan Karadeniz Bölgesi’nde, 26 Şubat’ta Samsun’da, 28 Şubat’ta Trabzon’da, 1 Mart’ta da Gürcistan’da depremlerin yaşanması bölgenin depreme karşı hazırlıklı olup olmadığını gündeme getirdi.

“BAKANLIK ONAYINDAN SONRA PAYLAŞABİLİRİZ”

Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi’nde, muhalefet partilerin meclis üyeleri, “Trabzon depreme hazır mı, Trabzon’da yapı stokumuz nedir, bununla ilgili çalışma var mı?” sorularını sordu. AKP Meclis Üyesi Mustafa Yaylalı, bu sorulara “Trabzon’un yapı stoku, risk azaltma planı ve risklerin tamamını içeren Ortahisar ölçeğinde 2021 yılında yaptığımız ve şuan bakanlık onayı bekleyen Trabzon Ortahisar Kentsel Strateji Dönüşüm Belgesi çalışmamız var. Bakanlık onayından sonra meclisimizle paylaşabiliriz” diyerek yanıt verdi.

“TÜM RİSKLERİ ORTAYA KOYAN BİR ÇALIŞMA YOK”

Trabzon için riskleri ortaya koyan bir çalışmanın söz konusu olmadığını ifade eden Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İl risk azaltma planını AFAD yapıyor. AFAD bu çalışmayı başlattı ancak, il risk azaltma planlarındaki risk önleyici planların, mekansal planlar dediğimiz imar planlarına yansımasıyla ilgili problem var.

Mekansal, yasal ve yönetsel önlemleri içeren evraklarınız ve uygulama belgeleriniz yoksa o rapor, sadece rapor olur. Arşivinizde durur. Sonuç ürünü eksiktir. Ortahisar Belediyesi’nin hazırladığı bakanlık onayında olduğu söylenen ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’, Ortahisar’da kentsel dönüşüme tabi olabilecek alanların ve bölgelerin seçimiyle alakalı bir belge. Tüm risklere karşı oluşturulmuş bir belge değil. ‘Hangi bölgeler riskli, hangi bölgeler bu riskleri taşıyor, onlarla ilgili nasıl bir önlem alınacak, afet olursa neler yapacağız?’ bu soruların cevabı olan bir planlama çalışması yok”

“TRABZON’UN YAPI ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM”

Trabzon’un yapı envanterinin çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Şen, “Acilen Trabzon’da kaç tane bina var, hangileri kaçak, hangileri mevzuata uymuyor belirlemek lazım. Ondan sonra da biz kentimizi yeniden planlamamız gerekiyor. İmar planını dirençli hale getirecek düzenlemeleri yapmamız lazım. Sakınım planlaması olması lazım. Ekonomik, sosyal, mekansal, yönetsel bir stratejik yaklaşımla bunu yapmalıyız” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE ‘TRABZON’DA RİSK YOK’ DEMESİN”

Trabzon’un deprem riski en az bölgeler arasında sayılması ile ilgili ise Şen, “Bir kere hiç kimse ‘Trabzon’da risk yok’ demesin. Ayrıca yapı stokumuzu bilmeden deprem şiddetinin etkilerini bilemeyiz. Güneyde en tehlikeli fay hattına 130 kilometre mesafedeyiz, ayrıca Karadeniz’deki fay hattı da burnumuzun dibinden geçiyor. Kaldı ki, son dört gün içinde Samsun, Gürcistan ve Yomra ilçemizde deprem oldu. Beynimizin yarısını depremle doldurmamız gerekiyor” dedi.

“AÇIKLAYIN HEPİMİZİN İÇİ RAHAT ETSİN!”

40 bin kişilik Akyazı Stadyumu’nun bulunduğu dolgu alanında yer yer çökme ve yükseltilerin bilimsel olarak ortaya konduğunu hatırlatan Oda Başkanı Şen, “Bu bilimsel çalışma için de “İspatlanabilir değil” diyorlar.

Madem ispatlanabilir değil, sizin statla ilgili yaptığınız çalışmanın ispatlanabilir tarafını bize gösterin o zaman. Açıklayın hepimizin içi rahat etsin. Bilimden uzaklaşmayacağız ama kanıtlanabilir bilimden uzaklaşmayacağız” ifadelerini kullandı.