Partisinin Ankara 7’nci Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını saraya yatırmak vicdanları sızlatmıyor mu” diye soran Karamollaoğlu, “Amr Bin As, Hz. Ömer’e ‘Biz sana büyük caminin yanında ev yaptırman için arsa verdik’ diye mektup yazınca Hz. Ömer de ‘Hicaz’da oturanın Mısır’da evi olmaz. Orayı Müslümanlara pazar yeri yapın’ cevabını veriyor. Devlet adamları da bu zihniyeti benimsemeli” dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin ihtişamlı binalara değil üretim tesislerine, fabrikalara ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yollar, köprüler, adalet sarayları önemli değil, geçim sıkıntısı önemlidir. İnsanlar ekonomiden ihtiyacı kadarını alamazsa, zulüm etmiş olursunuz. İsraf had safhada. Evinizde çocuklar açken, araba yenilenir mi? Önce çocuğunu doyuracaksın. Bir ülkede siyasiler tehditle hasımlarını sindirmeye kalkarsa, o memlekette adalet olmaz. Gazetecileri dövüp ‘Haddini bildirmek için yaptım’ dersen, sana kim haddini bildirecek?”