Hiçbir Türk heyeti bu kadar hakarete uğramamıştı





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Moskova'da İdlib için yapılan görüşmenin yankıları bitmeyecek. Bir kere neyin ateşkesi olduğunu anlayan yok. İktidar medyası, saraydan dağıtılan bilgi notuna bakarak görüşmelerin Türkiye için çok olumlu geçtiğini söyleyebiliyor. Aslında sonuçları belki tartışılır ama Erdoğan ve ekibinin Kremlin sarayında gördüğü muamele bugüne kadar hiçbir Türk devlet adımına yapılmamıştı. Erdoğan ve beraberindekiler Putin'le görüşecekleri salonun kapısında tam tamına 120 saniye yani 2 dakika bekletildiler. Erdoğan kapıda beklediği son 20 saniyeyi bir sandalyeye oturak bekledi. Heyetteki isimler durumdan çok rahatsız oldular ama yapacak bir şeyleri yoktu. Ondan sonra kapılar açıldı Putin salonun ortasında Erdoğan'ı bekleyip elini sıktıktan sonra el işareti yaparak Türk heyetini yanına çağırdı ve onların da ellerini sıktı. daha sonra Türk heyeti Osmanlı'nın en büyük belalısı olarak bilinen Çariçe 2. Katerina'nın heykelinin önünde ayakta bekletildi görüşme boyunca. Putin'in yaptığı ne diplomasiye ne komşuluğa ne de dostluğa uymaz. Ama burada asıl önemli olan güya herkese ayar veren bir iktidarın içine düştüğü durumdur. bu durum sadece iktidar mensuplarını ilgilendirse belki önemsiz diyerek geçiştirebiliriz. ama söz konusu olan Türkiye'nin itibarı ve onurudur. Ayaklar altına alınan budur. ve bu iktidar gerçekten "hayaldi gerçek oldu" sloganını fevkalade biçimde sürdürüyor.