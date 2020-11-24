Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"En zorlu şartlarda dahi büyük sevgi ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz; çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlamakla kalmayıp memleketimizin geleceğini şekillendirmektedir. Ülkemizin en değerli emanetine, gelecek nesillerine, sarsılmaz bir sağduyu ve sorumluluk bilinciyle sahip çıkan öğretmenlere hepimiz minnet borçluyuz. Bu düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimize Allah'tan rahmet dilerim."

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