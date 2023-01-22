Hikayeleri yürek burkmuştu, iki kardeşe polis sahip çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesine akrabalarının yanına gelen ve akrabalarının kendilerini kabul etmemesi üzerine yaşadıkları Balıkesir’in Burhaniye ilçesine geri dönmek için paraları olmaması nedeniyle yürüyerek dönmeye çalışan iki kardeş, Bodrum-Milas otoyolunun 15. Kilometresinde polisler tarafından bulunmuştu.

“BABAMIZ CEZAEVİNDE ANNEMİZ BAŞKA BİRİYLE EVLENDİ”

Ağabey Efe K. ise polislere ve SÖZCÜ muhabirine yaptığı açıklama ile yürekleri burkmuştu. Efe K., “Babam cezaevinde, annem başka bir adamla evlendi. Karneleri alınca Bodrum’daki akrabalarımızın yanına geldik ama onlarda bizi istemediler, paramız da kalmadı, kimseden isteyemedik, kardeşimle Burhaniye’ye yürüyerek dönmeye karar verdik, aklımıza yapacak başka bir şey gelmedi” diye konuşmuştu.

POLİS DEVREYE GİRİNCE AKRABLAR KABUL ETTİ

Polisler tarafından korumaya alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Efe K. (15) ile Ekrem (K.) daha sonra polislerin akrabaları ile kurduğu irtibat üzerine akrabalarının evine yerleştirildi.

Efe ve Ekrem kardeşlerin okul tatili bitene kadar Bodrum’da kalacakları, polislerin de durumu denetleyecekleri ardından Burhaniye’deki ailesinin yanına gönderileceği öğrenildi.