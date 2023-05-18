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18 Mayıs 2023
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Hikmet Karaman’a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Olay, geçen yıl 6 Mart’ta Kayseri’de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, ‘Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet’i tutacaklar’ şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman’ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, “12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.’yi, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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