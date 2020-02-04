Hilal Cebeci’den olay paylaşım: Kıskanç, cahil, yobaz…

“Çav Bella” yorumuyla gündeme gelen şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evimde otururum daha iyi” ifadesini kullandı.
Şarkıcı Hilal Cebeci, Instagram hesabında müzik sektörüyle ilgili paylaşım yaptı.
“Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evimde otururum daha iyi” diyen Cebeci, devamla şunları kaydetti:
“Bu ülkede asla stadyum konserleri göremeyeceksiniz. Asla müzik gelişmeyecek. Kıbrıs kumarhaneleri ve basit gece kulüplerinden öteye geçemeyecek bu sektör. Çok yazık.”