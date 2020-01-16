Hileyi Şeriye nedir bilir misiniz?





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Diyanet AKP'li müteahhitleri kurtarmak için konut kredisi faizinin helal olduğu fetvası verdi biliyorsunuz. Diyanete göre faiz aslında haram. Ama zorunluluk halinde bu durum değişebilir. O zorunluluk vatandaşın ucuz fiyata ev sahibi olması. Diyanet diyor ki "Eğer TOKİ'den ev alır ve devlet bankasından kredi alırsan ödeyeceğin faiz harama girmez. Çünkü burada amaç faiz almak değil vatandaşa ucuza ev vermektir." Peki ev eşyası, televizyon, buzdolabı, fırın, ocak da zaruri ihtiyaç, bunları taksitle, banka kredisiyle alırsak ödenecek faiz haram mı? Diyanete göre bunlar haram. Ama hiç kuşkusuz eğer bu konuda çok fazla soru gelmeye başlarsa buna da bir hile-yi şeriye bulunur nasıl olsa. Küçük çıkarlar uğruna dini kurallar orasından burasından eğilip bükülüp istenilen hale getiriliyor belki ama son zamanlarda gençler arasında yaygınlaştığı söylenen deizm de böyle gelişiyor işte. eski nesillere göre bilgiye çok hızlı ulaşabilen ve bilgi çeşitliliği içinde başı dönen gençlerin bu tür hileleri anlaması ya da benimsemesi mümkün değil. Bu sohbetimde bizlere geçmişten günümüze birkaç hile-yi şeriye örneği veriyorum. Bugünün gençleri için bunların hepsi hem çok saçma hem de çok ayıp gelecektir. Kısacası dini siyasete alet edenler yetiştirmek istedikleri "kindar-dindar" neslin altında kalabilir bu gidişle