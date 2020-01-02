Hillary Clinton, Kuzey İrlanda’daki bir üniversiteye fahri rektör olarak atandı

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, “(Eski) ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 5 yıllığına Belfast Queen’s Üniversitesi’nin yeni rektörü olacak” dendi.

Clinton’un, bu göreve gelen ilk kadın olduğu kaydedildi.

Queen’s Üniversitesi Rektör Yardımcısı Stephen Prenter, Hillary Clinton’un Kuzey İrlanda’ya büyük katkıda bulunduğunu kaydederek üniversitenin çıkarlarını çok iyi savunacağından ve üniversite topluluğu için “ilham verici rol modeli” olacağından emin olduğunu söyledi.

Hallary Clinton, bu atamanın onun için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Queen’s Üniversitesi, 2018’in ekim ayında Hallary Clinton’a fahri doktora unvanını vermişti.

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