Hindistan, ABD savaş gemisinin Lakşadvip Adaları civarında görülmesi üzerine endişelerini bildirdi

ANKARA (AA) – Hindistan, ABD savaş gemisinin Hindistan'a bağlı Lakşadvip Adaları yakınlarında görülmesi üzerine diplomatik kanallarını harekete geçirerek endişelerini aktardı.

News 18'in, Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD 7. Filosuna ait USS John Paul Jones Destroyeri, Hindistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan Lakşadvip Adaları'nın yaklaşık 224 kilometre batısından Malakka Boğazı'na ilerledi.

Bölgeden geçişi sırasında sürekli olarak gözlenen USS Paul Jones'un, Hindistan'ın MEB'i içinde yer alan bu bölgeden geçişiyle ilgili endişe, diplomatik kanallar aracılığıyla Washington yönetimine iletildi.

Haberde Dışişleri Bakanlığının, "Hindistan hükümeti tutumunu, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin diğer devletlere MEB'de ve kıta sahanlığında, kıyı devletinin izni olmadan askeri tatbikatlar veya manevralar yapma yetkisi, özellikle de bunlarla ilgili silah veya patlayıcı kullanma izni vermediği yönündeki kararı üzerine inşa eder." ifadesine yer verildi.

Haberde görüşüne yer verilen Hindistan Eski Donanma Komutanı Amiral Arun Prakash ise bunun "dost bir ülkenin gereksiz hareketi" olduğunu belirterek, "Muhtemelen Çin'i hedefleyen bir mesaj, ancak bu mesajı Hint Okyanusu'ndan göndermek mantıklı değildi." değerlendirmesinde bulundu.

– "USS John Paul Jones'un hareketi uluslararası hukuka uygun"

ABD Donanması (US Navy) 7. Filosu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasında ise geçişin herhangi bir siyasi amacı veya bir ülkeyle alakası olmadığı kaydedilerek, rutin Seyrüsefer Özgürlüğü Operasyonu (FONOP) yapıldığı belirtildi.

Hindistan'dan geçiş izni istenmediğinin kabul edildiği açıklamada, USS John Paul Jones'un hareketinin uluslararası hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Hindistan'ın aralarında ABD'nin de bulunduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) üyeleriyle Bengal Körfezi'nde 6 Nisan'da deniz tatbikatına katıldığı bildirilmişti.

Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik alanında iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen Quad ülkeleri (Hindistan, ABD, Japonya ve Avusturalya), ilk liderler arası zirve buluşmasını çevrim içi olarak 12 Mart'ta gerçekleştirmişti.

Uzmanlar, Quad grubunun, Çin'in bölgede artan etkisini dengelemeyi amaçladığı değerlendirmesini yapıyor.