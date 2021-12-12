Hindistan Başbakanı Modi’nin Twitter hesabı hacklendi: Dikkat çeken Bitcoin paylaşımı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Twitter hesabı hacklendi. Bilgisayar korsanları, Modi’nin hesabı üzerinden, “Hindistan’ın Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul ettiğini ve 500 Bitcoin’in tüm vatandaşlara dağıtacağını” yazdı. Tweet, kısa süre içerisinde silindi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Twitter hesabı, “Hindistan’ın Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul ettiğini ve tüm vatandaşlara dağıtacağını” söyleyen bir mesaj yayınladı. Mesajda “Hindistan hükümetinin resmi olarak 500 Bitcoin satın aldığı ve “ve bunları ülkenin tüm sakinlerine dağıttığı” ifadeleri yer aldı.

Ancak Tweet hızla silinince gerçek ortaya çıktı. Hindistan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Modi’nin Twitter hesabının hack’lendiğini belirtirken, bu tweetin kendileri tarafından atılmadığını dile getirdi.

BU YIL İKİNCİ SALDIRI

Modi’nin ofisi durumu Twitter’a taşıdıklarını ve hesabın kısa sürede güvence altına alındığını söyledi.

Öte yandan, Başbakan Modi’nin Twitter hesabı bu yıl ikinci kez saldırıya uğradı.

70 milyondan fazla takipçisi bulunan Mondi’nin hesabı daha önce de hacklenmiş ve insanlara sahte bir Covid yardım fonuna bağış yapmaya çağıran bir tweet gönderilmişti.

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