Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde, Güney Kore'de 1000'in altında seyrediyor, Çin'de salgın kontrol altında tutuluyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 35 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 286 bin 709'a çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 883 bin 461 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 994'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

– Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine başkent Pekin'de, 4'üne ise Liaoning eyaletinde rastlandı, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

Liaoning eyaletindeki Shenyang and Dalian havaalanlarında bölgede artışa geçen vakaların ardından yolculara son 72 saatte Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğu getirildi.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1029 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 61 bin 769'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 917'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 42 bin 953 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de başkent Seul 358, Gyeonggi kenti de 271 vakayla salgının en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıktı.