Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 5 günün ardından yeniden 100'ün altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 122 bin 607’ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 231 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 229 bin 313’e çıktı, 7 milyon 544 bin 798 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

– Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 21’i yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 57’ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 21’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 24 kişi iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18'i yurt içi bağlantılı 97 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylelikle ülkede, son 5 gündür 100'ün üzerinde seyreden günlük vaka artışı bugün yeniden iki basamaklı sayılara inmiş oldu.

Toplam vaka sayısının 26 bin 732'ye çıktığı ülkede son 24 saatte 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 468'e çıktı.

Güney Kore’de virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 24 bin 395'e çıktı.

Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Kang Do-tae, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, günlük vaka artışının iki basamaklı sayıya düştüğünü ancak hafta sonu yapılan test sayısının genellikle az olduğunu göz önüne almak gerektiğini belirtti.