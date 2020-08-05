Hindistan iktidar partisinden Cammu Keşmir'de “insan hakları ihlali” itirafı

YENİ DELHİ (AA) – Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Başkan Yardımcısı Avinash Rai Khanna, Cammu Keşmir'in özel statüsünün geçen yıl 5 Ağustos'ta kaldırılması sürecinde bölgede insan hakları ihlali yaşandığı itirafında bulundu.

Khanna, AA muhabirine verdiği mülakatta, özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı haline getirilmesinin, bölgenin "ayrı bir oluşum" olduğu anlayışını ortadan kaldırdığını savundu.

"Eyalette ayrı bir oluşum havası vardı. Bu da kanun ve nizam sorunlarına yol açan Hindistan karşıtı aktivitelere neden oluyordu." yorumunu yapan Khanna, artık çocukluktan bu yana düşledikleri "bir millet, bir anayasa" özlemine kavuştuklarını söyledi.

Khanna, eyaletin statüsünün değiştirilmesinin ardından, aralarında eski anayasa mahkemesi, yüksek mahkeme hakimleri, üst düzey bürokratlar ve askerlerin de bulunduğu Hindistan'ın önde gelen isimlerinin belgelediği insan hakları ihlalleri için "Büyük değişimler yaşanırken bazı yan etkiler ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar, daha iyi yarınlar için çalıştığımızı anlamalı. Bu konular (ihlaller) sonuçtur." ifadesini kullanan Khanna, Keşmir konusunda asla geri adım atmayacaklarını ve eyaletin Hindistan'a entegrasyonun Ulusal Gönüllüler Organizasyonunun (RSS) bir hayali olduğunu aktardı.

Ülkeyi Hindu ulusu haline dönüştürmeyi hedefleyen RSS, BJP dahil tüm milliyetçi oluşumların çatı kuruluşu olarak görülüyor.

– Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da, nüfusunun çoğunlu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetimi, ayrıca çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor.