“Hindistan S-400 Yaptırımından Muaf Olsun”

S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye’yle ilişkilerin gergin olduğu ABD’de iki senatör, Başkan Biden’dan S-400 satın alması nedeniyle Hindistan’a yaptırımda bulunulmamasını istedi. Senatörler, bunun Hindistan’la gelişmekte olan ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

Hindistan, 2018 yılında 5 adet yerden havaya füze savunma sistemi satın almak için Rusya’yla 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Ancak söz konusu sipariş, CAATSA yasası nedeniyle ABD’yle sorun yaşanmasına neden oldu.

Ancak Cumhuriyetçi Partili Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat Partili Virginia Senatör, Mark Warner, Başkan Biden’a yazdıkları mektupla, Hindistan’a herhangi bir yaptırım uygulanmamasını istedi.

İki senator, Hindistan’a S-400’ler nedeniyle CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olacağı ve ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

S-400 füze savunma sistemleri için ön ödemeyi yapmış olan Hindistan’a sistemlerin ilk kısmının bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Hindistan, son yıllarda Rusya’dan satın aldığı askeri teçhizatı azaltırken ABD’den alımlarını 2020 yılında 3,4 milyar dolar çıkarmış durumda. Senatörler, olası yaptırımların bu eğilime de zarar vereceği görüşünü savunuyor.

ABD, S-400 füze savunma sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye’ye ise yaptırım uyguluyor.