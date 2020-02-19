Hindistan Trump’ı tapınma ayinleri ve şarkılarla bekliyor: Tek korku ABD Başkanı’nın maymun ordusu saldırısına uğraması

Hindistan’da şarkılar, dualar, heykeller düzülerek beklenen ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki iki günlük ziyaretinin her anının ‘çok renkli’ geçeceği şimdiden belli oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Ahmedabad’da ‘Namaste Trump’ (Selam Trump) sloganıyla düzenleyeceği stadyum mitingi için ABD Başkanı’nı sokaklara dizilerek selamlamaları beklenen milyonlarca Hintlinin sevgi gösterisi bundan ibaret değil.

Reuters, evini Trump tapınağına çevirmiş emlakçı Bussa Krişna ile görüştü.

ABD’de emlak ve reality şov krallığından başkanlığa sıçramış Trump’a 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Bussa Krişna, “Ona olan sevgim hürmete dönüştü. Bu bana muazzam mutluluk veriyor. Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım” dedi.

Arka bahçesinin duvarına ‘Donald Trump’ yazıp ABD Başkanı’nın gerçek boyutta bir heykelini diken Bussa Krişna, bu yüzden akrabalarıyla başının belaya girdiğini, kendisine “Bizi toplum içinde rezil ediyorsun” tepkisini gösteren akrabalarına “Siz nasıl Şiva’ya inanıyor ve tapıyorsanız, ben de Trump’a inanıyor ve tapıyorum. Hiçbirimiz diğerinin böyle yapmasını engelleyemez” yanıtını verdiğini anlattı.

Krişna, Trump’a büyük sevgi besleyen tek Hindistan yurttaşı değil.

Aşırı sağcı Hindu Sena grubu üyeleri de özellikle kendileri gibi İslamcı aşırılıkçılığa karşı nefret beslediği gerekçesiyle yere göğe koyamadıkları Trump için bir ‘hoşgeldin’ şarkısı hazırlıyor.

Hindu Sena lideri Vişnu Gupta “Donald Trump’ı seviyoruz, çünkü Hindistan’ın hislerine tercüman oluyor. İslamcı terörizmin kökünü kazıyacağını açıkça söyledi, o yüzden hayranıyız” dedi.

Hindistan’ın alameti farikası olan insanlar arasında dolaşan maymunlar bile Trump’ın ziyareti sözkonusu olunca büyük bir derde dönüştü.

Zira Trump çiftinin ziyaret edeceği ünlü Tac Mahal anıt mezarı, burada cirit atan maymunların turistleri taciz etme, eşyalarını çalma vakalarına sahne oluyor.

Maymunlara karşı muhafızların konuşlandırıldığı Tac Mahal’de Trump’ı zaten ABD Gizli Servisi’nin koruyacak olmasına rağmen, ABD Başkanı’nın kontrolden çıkmış binlerce maymunun saldırısına uğrayabileceği korkusu Hintlilerin yüreğine düştü.

Yerel halk, India Today’e, bir maymun ordusunun saldırıya geçmesi halinde kontrol edilemeyeceği yönünde görüş bildirirken, içlerinden biri “Büyük bir maymun sürüsü Trump’ın maiyetine saldırırsa felaket olur” dedi.

Geçen yıl maymunları savuşturmak için sapan kullanma yetkisi tanınmış muhafızlardan biri de maymun ordusuna karşı sapanların tümüyle etkisiz kalacağını söyleyerek ekledi:

“Maymun terörü o kadar baskın ve yaygın ki, kadınlarla çocuklar evlerinin tümüyle maymunların istilası altındaki damlarına çıkmaya korkuyor.”