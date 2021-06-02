Hindistan'da 2020'de demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) – Hindistan'da geçen yıl demir yollarında çoğunluğu göçmen işçi 8 bin 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, Hindistan Demir Yolu Yönetimi, geçen yıl demir yolunda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun evlerine yürüyerek gitmeye çalışan göçmen işçiler olduğunu açıkladı.

Geçen yıl yolcu treni seferlerinin ciddi şekilde azalmasına rağmen demir yollarında 8 bin 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yönetim, göçmen işçilerin diğer otoyol güzergahından gitmek yerine demir yolu güzergahını takip ettiklerini dile getirdi.

Yönetim, göçmen işçilerin evlerine yürüyerek gitmek için demir yolu güzergahını tercih etmelerinde, "kara yolu güzergahına göre daha kısa olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden kaçınmak istemeleri ve herhangi bir trenin çalışmadığını varsaymalarının etkili olduğunu" aktardı.

Yolcu treni seferlerinin geçen yıl büyük ölçüde azaldığı, yük trenlerinin seferlerinin devam ettiği Hindistan'da, Demir Yolu Yönetimi bu ölümleri kaza olarak değil, "tren raylarına izinsiz giriş veya beklenmedik vaka" olarak nitelendiriyor.

Ülkede ayrıca 2019'da 15 bin 204, 2018'de 14 bin 197, 2017'de 12 bin 838, 2016'da 14 bin 32 kişi demir yollarında hayatını kaybetti.