Hindistan’da Afganistan zirvesi: Afgan yetkililer davet edilmedi

Bu yıl Hindistan’da düzenlenen ve Afganistan konulu Delhi Bölgesel Güvenlik Diyaloğu görüşmelerine Afganistan’dan hiçbir resmi yetkilinin katılmaması dikkat çekti. Öte yandan, Pakistan ve Çin de Hindistan’ın davetini reddederek görüşmelere katılmadı.

Hindistan, Afganistan’daki durumu görüşmek üzere Rusya, İran ve beş Orta Asya ülkesinden üst düzey güvenlik görevlilerinin katıldığı zirveye ev sahipliği yapıyor. Ancak görüşmelere hiçbir Afgan temsilcisinin katılmaması dikkat çekti.

Çin ve Pakistan’ın da Hindistan’daki görüşmelere katılmayı reddettiği bildirildi.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, görüşmelere İran, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan güvenlik şeflerinin katıldığını açıkladı.

Doval, toplantıdan önce yaptığı açılış konuşmasında, “Aramızda yakın istişare zamanıdır” sözlerinde bulundu. Müzakerelerin Afganistan halkına yardım edeceğini ve bölgenin güvenliğini artıracağını umduğunu dile getirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, toplantıda “ilgili güvenlik sorunlarını ele alacağını ve Afganistan halkını barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmede destekleyeceğini” söyledi.

‘BARIŞI DESTEKLEYECEK’ ŞEKİLDE DAVRANMIYORLAR

Pakistan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf geçen hafta Hindistan’ın Afganistan’da “barışı destekleyecek’ şekilde davranmadığını öne sürmüştü.

Hindistan’da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Pakistan’ın toplantıya katılmayı reddetmesinin “talihsiz ama şaşırtıcı olmadığını” dile getirdi. Uzun süredir rakip olan Hindistan ve Pakistan, güvenlik çıkarlarını karşılamak için uzun süredir Afganistan üzerinde nüfuz sahibi olmaya çalışıyorlar.

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