Hindistan’da binlerce göçmen işçinin topluca beklemesi endişeye yol açtı

ANKARA (AA) – Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye sınırı bulunan Gaziabad bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçinin bir araya gelerek beklemesi endişeye sebep oldu.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Yeni Delhi'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gaziabad'da binlerce göçmen işçi, kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için Ram Lila Meydanı'nda bir araya geldi.

Sosyal mesafeyi gözetmeyen ve birçoğunda maske bulunmayan göçmen işçilerin sıkışık bir şekilde bir arada olması, Kovid-19'un işçiler aracılığıyla başka eyaletlere taşınabileceği konusunda endişeye yol açtı.

İsmi açıklanmayan göçmen işçilerden biri, "Virüs hakkında bir şey bilmiyorum. Fakat açlıktan ölmek istemiyorum." dedi.

Sosyal medyaya düşen görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, işçilerin sıkışık şekilde bir arada olmasının Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 96 bin 492'ye yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 41 kişi yaşamını yitirmişti.

– Protestolar sürüyor

Öte yandan, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrinde bir araya gelen yüzlerce göçmen işçi, evlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederek gösteri düzenledi.

Gösteri sırasında göçmen işçiler, polise ve yoldan geçenlere taş ve sopa fırlattı.

Emniyet mensupları, göz yaşartıcı gaz ile protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'da 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından evlerine dönmek isteyen göçmen işçilerin protestoları çeşitli eyaletlerde aralıklarla sürüyor.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için tahsis edilen tren ve otobüs seferleri yetersiz kalmıştı. Binlerce göçmen işçi evlerine ulaşabilmek için yollara düşmüştü.