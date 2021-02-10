Hindistan'da darbe ile suçlanan aktiviste karşı kullanılan deliller, bilgisayarına siber saldırıyla konulmuş

NEW YORK (AA) – Hindistan'da hükümeti devirmekle suçlanan ve 2 yıldan fazladır hapiste tutulan insan hakları savunucusunun aleyhine kullanılan delillerin, bilgisayarına siber saldırıyla yerleştirildiği ortaya çıktı.

Aktivistlerden Rona Wilson'ın avukatının başvurusu üzerine Massachusetts'te bulunan Arsenal Dijital Forensik Danışma firması, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetince aktivistlere karşı kullanılan delilleri inceledi.

Firmanın hazırladığı raporda, söz konusu bilgisayarın yaklaşık 300 saat süren elektronik kopya incelemesi sonucunda, bir hackerin, tutuklanmadan önce Delhi merkezli aktivist Rona Wilson'ın dizüstü bilgisayarına bir yazılımla sızarak en az 10 suçlayıcı delil bıraktığı tespit edildi.

– Dava, uzmanlarca "muhalefeti bastırma girişimi" olarak görülüyor

Raporda, siber saldırının faili veya hangi kurumdan geldiği tanımlanmazken, olayı haberleştiren Washington Post'un talebi üzerine firmanın belgelerini inceleyen 3 dış uzmanın, rapordan çıkan sonuçların geçerli olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Hindistan'da katı terör yasaları kapsamında gözaltına alınan aktivistlerin 2 yıldan fazla süredir yargılanmadan hapiste tutulduğuna dikkat çekilirken, insan hakları grupları ve hukuk uzmanlarının, söz konusu davayı, "Modi hükümetini eleştiren muhalefeti bastırma girişimi olarak gördüğü" ifade edildi.

– Rona Wilson ve 10 aktivist, 2018'de gözaltına alınmıştı

Hindistan'da mevcut hükümetin politikalarını eleştiren insan hakları savunucusu Rona Wilson'la birlikte 10 aktivist, 6 Haziran 2018'de "darbe planlama ve terörizm" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 5 Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, Hindistan'da gözaltına alınan ilgili kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulunularak, yapılan terörizm suçlamalarının, insan hakları savunucularını susturmak için bir bahane olduğu vurgulanmıştı.