Hindistan’da dikkat çeken çalışma: Delta varyantı tam aşılılara da bulaşıyor

Hindistan’da corona virüsüne yakalanan sağlık çalışanları arasında yapılan çalışmada, Delta varyantının tam aşılanmış kişiler arasında da yayıldığına dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

Dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü etkisini sürdürürken, bir yandan da varyantlar endişe yaratıyor. Aşıların etkinliğine de gölge düşüren varyantlarla ilgili Hindistan’da önemli bir çalışmaya imza atıldı.

34.5 milyon kişiyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan’da son 24 saatte 9 bin 283 kişiye corona virüsü teşhisi koyuldu. Uzmanlar, aşılama oranı artmasına rağmen vaka sayılarının beklenildiği kadar düşmemesini mercek altına aldı.

RİSKİ ORTADAN KALDIRMIYOR



INSACOG, Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ve Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yürütülen çalışmada, iki farklı hastanedeki 113 vaka incelendi. Sağlık çalışanı olan bu kişilerin corona virüsüne karşı iki doz olarak tam aşılandığı belirtildi.

Uzmanlar, aşının hastalığın ağır geçirilmesini önlese de, Delta varyantında bulaşma riskini ortadan kaldıramadığı sonucuna vardı. Bu kapsamda virüsün yayılmasını önleme ve denetim stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

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