Hindistan’da eski bikini modeli milletvekilliğine adaylığını koydu

Hindistan’ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’te milletvekilliğine aday olan 26 yaşındaki eski model ve Bollywood yıldızı Archana Gautam’ın bikinili fotoğrafları muhafazakar kesimde tepkilere neden oldu. Genç siyasetçi ise, kimsenin kıyafetleri nedeniyle kişiliğini sorgulayamayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

Hindistan’da eski bikini modeli ve Bollywood yıldızı Archana Gautam’ın milletvekilliğine aday olması tartışma yarattı.

Kongre Partisi’nden aday olan 26 yaşındaki Gautam’ın siyasetçiler arasında rastlanmayan kariyeri bazı kesimlerin tepkisini çekti.

2018’de Miss Bikini seçilen Gautam’ın açık kıyafetleri de eleştirilere hedef oldu.

Gazetecilik mezunu olan genç kadın ise, “Hakkımda terbiyesizce ifadeler kullanan insanlara şunu söylemek istiyorum. İki ayrı profesyonel kariyerim var ikisi de birbirinden farklı. İkisini birbirine karıştırmak istemiyorum” dedi.

PARTİSİ TEPKİLER İÇİN ‘KADIN DÜŞMANLIĞI’ DEDİ

Kimsenin kıyafetleri nedeniyle kişiliğini sorgulayamayacağını ifade eden Gautam, Hindistan’ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş’te gelecek ay yapılacak seçimlerde yerel meclise seçilmek için yarışacak.

Kast sisteminin en altından gelen Gautam’ın adaylığı, özellikle muhafazakar Hindular tarafından hoş karşılanmadı.

Hindu Mahasabha partisi lideri Abhishek Agarwal, “Bu kadın vücudunu halka gösteriyor ve bu kabul edilemez” diyerek Gautam’ın siyasete uygun olmadığını öne sürdü.

Kongre Partisi sözcüsü ise tepkileri kadın düşmanlığı olarak niteledi.

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