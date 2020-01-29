Hindistan’da feci kaza! Taksiye çarpıp kuyuya düştü: 27 ölü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde bir yolcu otobüsü, bir tür motor-taksi olan ‘tuk-tuk’la çarpıştı. Kazanın ardından hızını alamayan otobüs, yakınlardaki bir kuyuya düştü.

Reuters’ın aktardığına göre olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, 33 yolcuyu aracın arka camından çıkarmayı başardı. Yapılan ilk incelemede ise biri çocuk olmak üzere 27 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Başbakan Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayınlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.