Hindistan'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvanları itlaf ediliyor

ANKARA (AA) – Hindistan'da kuş gribi (H5N8) salgınını önlemek için kümes hayvanları itlaf ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın 5 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ve ülke çapında salgın alarmı verilmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlandı.

Madhya Pradeş eyaletinde son 10 günde yüzlerce karganın, Hint balıkçıl kuşu ve güvercinin telef olduğu bildirildi.

Eyaletin bazı bölgelerinde yumurta satışı da yasaklanırken, Kerala eyaletinde 12 bin kadar ördeğin virüs sebebiyle telef olduğu ve 36 binden fazla kuşun da itlaf edileceği açıklandı.

Gucerat ve Rajasthan eyaletlerinde ölü kargalar ile diğer yabani kuşlarda kuş gribi tespit edildi.

Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri, eyalette salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı.

Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti