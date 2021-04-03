Hindistan’da Maocu isyancılarla çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

ANKARA (AA) – Hindistan’ın Çatisgarh (Chhattisgarh) eyaletinde, Maocu gerillalarla çıkan çatışmada 5 Hint güvenlik görevlisi öldü.

Al Jazeera’nın haberine göre, Bijapur kentinde, yüzlerce güvenlik görevlisinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu gerillalarla çatışma çıktı.

Yetkililer, 4 saat süren çatışmada 5 askerin öldüğünü, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Hükümete bağlı "All India Radio"nun Twitter hesabından yapılan açıklamada da çatışma sonrası en az 20 güvenlik görevlisinin kaybolduğu aktarıldı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.