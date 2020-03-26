Hindistan’da polisten sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı!

Hindistan’da corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polisi sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının Hindistan’ı virüsten korumak için alındığı belirtti.

Yasağa göre, sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya çalışanları sokağa çıkabilecek. Yasağın ise 3 hafta süreceği ifade edildi.

HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 694 olarak duyurulurken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak açıklandı. DHA