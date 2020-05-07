Hindistan'da zorunlu Kovid-19 mobil uygulaması tartışmaya yol açtı

YENİ DELHİ (AA) – Hindistan'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vatandaşlara yardımcı olacağını belirttiği akıllı telefon uygulaması "Arogya Setu"nun kullanımını, özel sektör ve kamu çalışanlarına zorunlu kılması ülkede tartışmalara sebep oldu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Sözcüsü Pawan Khera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arogya Setu'nun indirilmesinin gönüllülük esasına dayanması gerektiğini belirtti.

Khera, "Fakat uygulamayı indirmek şu anda zorunlu hale getirildi. Güvenlik güçlerimizin ve tüm ülkenin veri güvenliğini riske atan bir şeyi indirmesine izin veremeyiz." dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hindistanlı bir risk analizi uzmanı da uygulamanın Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sisteminde (CVSS) güvenlik açığı seviyesinin 7,4 olarak belirlendiği ve bunun çok kötü olduğunu belirtti.

Fransız siber güvenlik uzmanı Robert Baptiste de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uygulamada güvenlik açığı bulunduğunu, bunun da 90 milyon Hindistanlının veri gizliliğini tehlikeye attığını bildirdi.

INC'nin eski lideri Rahul Gandi de uygulamanın bir "gözetleme sistemi" olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan uygulamanın geliştiricilerinden yapılan açıklamada, uygulamayla ilgili herhangi bir veri veya güvenlik ihlalinin tespit edilmediği belirtildi.

– Halktan indirmeleri istenmişti

Ulusal Bilişim Merkezi, Arogya Setu'yu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için oluşturulan temas izleme ve tıbbi tavsiyelerin yaygınlaştırılmasına yönelik bir uygulama olarak tanımlıyor.

Hükümet, geçen ayın başında oluşturulan Arogya Setu ile ilgili son yayınladığı yönergede, uygulamanın tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale getirildiğini, kurum yöneticilerinin bunu sağlamaktan sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Narendra Modi, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, halktan salgın riskleri konusunda kendilerine yardımcı olacak uygulamayı telefonlarına indirmesini istemişti.

Uygulamanın, 2 Nisan'dan bu yana 90 milyonun üzerinde indirildiği belirtiliyor.