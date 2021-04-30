Hindistan’dan ABD’ye Seyahate Kısıtlama 

Başkan Joe Biden Cuma günü Corona virüsü salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan’a yeni seyahat kısıtlamaları açıkladı. Buna göre ABD vatandaşı olmayanların büyük kısmının Hindistan’dan ABD’ye girişi yasaklandı.

4 Mayıs Salı gününden itibaren başlayacak yasaklar Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tavsiyesi üzerine belirlendi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada kısıtlamalara gerekçe olarak ‘‘Hindistan’daki Corona virüsü salgınının ‘‘büyüklüğü ve ölçeği’’ gösterildi.

Biden tarafından imzalanan kararda Hindistan’daki vakaların dünyadaki tüm yeni vakaların üçte birini oluşturduğu belirtildi ve kamu sağlığını Hindistan’dan gelen yolculardan korumak için aktif önlemler alınması gerektiği kaydedildi.

Biden Ocak ayında benzer bir yasağı Güney Afrika için getirmiş, ayrıca Brezilya, İngiltere, İrlanda ve 26 Avrupa ülkesinde bulunan neredeyse tüm ABD vatandaşı olmayan yolcuların ülkeye seyahatini de yasaklamıştı. Bu politika dahilindeki diğer ülkeler ise Çin ve İran.

ABD’nin kamu sağlığını korumak için uyguladığı seyahat kısıtlaması politikasına göre son 14 günde listede yer alan bu ülkelerde bulunmuş olanların ABD’ye seyahat etmeye elverişli olmadıkları belirtiliyor. ABD’de yaşama ve çalışma izni olanlarla aile üyeleri ve öğrenciler gibi bazı vatandaş olmayan gruplarsa kısıtlamalardan etkilenmiyor.

Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Toplam vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci sıradaki Hindistan son dokuz gündür arka arkaya günde 300 binden fazla yeni vaka açıklıyor. Hindistan son olarak Cuma günü görülen 386 bin 452 vakayla dünyadaki en yüksek günlük vaka sayısı rekorunu da kırmış oldu.

Ülkede ölü sayısı 200 bini geçerken toplam vaka sayısıysa 19 milyona yaklaştı. Sadece Şubat’tan bu yana 8 milyon yeni vaka kayıtlara geçti.

Sağlık yetkilileri gerçek rakamların bunun beş ile 10 katı daha yüksek olabileceği görüşünde.

Hindistan’a benzer seyahat kısıtlaması uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Singapur yer alıyor. Kanada, Hong Kong ve Yeni Zelanda ise Hindistan’la tüm ticari uçuşları durdurdu.

Çarşamba günü Beyaz Saray ABD’nin aralarında oksijen tankları, N95 maskeler, hızlı tanı testlerinin de olduğu 100 milyon dolardan fazla değerde malzemeyi Corona virüsüyle mücadelesinde yardım amacıyla Hindistan’a gönderdiğini bildirmişti.

ABD’ye diğer ülkelerden hava yoluyla seyahat edenlerin neredeyse hepsinin negatif Corona virüsü testi göstermesi ya da Corona olup iyileşmiş olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Airlines for America ticaret örgütüne göre ABD’de havayolu seyahati Corona virüsü öncesindeki düzeyin yüzde 60 altına düşmüş durumda, iç uçuşlarda ise yüzde 40 düşüş var.

Havayolu şirketleri Beyaz Saray’dan kısıtlamaların hafifletilmesi için kriterler belirlemesini istiyor.