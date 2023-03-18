Hint aktivist Shiva’dan Atatürk vurgusu

İzmir’de gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin konuklarından Hint yazar ve ekolojik aktivist Prof. Dr. Vandana Shiva, ‘Doğa Ana ve İnsanlığın Geleceği’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Ekolojinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Shiva, doğaya dokunulmamasını istedi. Shiva; “Bizi ayakta tutan şey doğa. Bizler ayaktayız çünkü doğa ayakta. Türkiye’de doğa ana deniliyor, tabiat ana deniliyor. Kültürlerimizin tamamında aslında doğa yaşıyor ve bunu anne olarak görüyoruz. Bizi sarıp sarmalıyor. Doğanın sunduğu nimetlerden insan eliyle ürünler çıkıyor. Bütün bu hayat ve ekonomi doğada başlıyor. Ekonomi yine ekolojiye dayalı. Ekoloji sürdürülebilir olmazsa ekonomi de kaybolacak” ifadelerini kullandı.

“YATIRIM GELECEĞİ DAHA İYİ HALE GETİRMEKTİR”



Yatırımın para yatırma alanı olarak görülmemesini gerçekte yatırımın geleceği daha iyi hale getirme amacı taşıdığını belirten Shiva sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde biz bu dengenin dışına çıktık. Geleneksel bir tarlayı bazıları çirkin olarak görebilir. Aslında dağları bir kanun olarak görüyoruz. Tarlada bir iş yapmak ya da ürün üretmek dünyayı güzelleştirme sanatı. Aslında dünya yaşamaya devam ediyor. Bizim amacımız bunun bir parçası olmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Doğa göz önüne alınmıyor. İklim değişikliği de ekolojik gerilemeden başlıyor. Dünya yaşayan bir sistemdir. Bir bütün ve dışarıdan bir müdahale olmaması gerek.”

“EKOLOJİYİ TEŞVİK ETMELİYİZ”



“Kendi kaynaklarınızı kullanamadığınız zaman esaret başlar” diyen Prof. Dr. Shiva üretimde kimyasalların kullanıldığı sistemlerle hayatın devam etmeyeceğini kaydetti.

Shiva; “Organik maddeler artırıldığında beslenme ve verim de artar. Bizim dekar başına doğru beslenmeyi ölçmemiz gerek. Atatürk üretime ‘zihniyetin ürünüdür’ demiştir. Malzemenin değerine ve değişimine bakacaksınız. Sadece elde ettiğiniz ürüne bakmayacaksınız. Ekolojiyi bir şekilde teşvik etmeliyiz. Çiftçiler bizim öğretmenimiz olacak. Tek bir gezegen ve tek bir insanlık var. Ekosisteme iyi bakmalıyız. Ekosistem sağlıklı olursa biz de sağlıklı oluruz” ifadelerini kullandı.

Bazı türlerin tehdit altında olduğunu hatırlatan Shiva; “Bizim refahımız toprağın refahı, gelecekteki nesillerin refahı. Esas ölçüt budur. Toprak, doğa, hayat. Gelecekteki nesillerin de hürriyeti ve bölünemez özgürlüğün tanımı bu” diye konuştu.

“ATATÜRK DÖNEMİNDEN BERİ…”



Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileyen Shiva şunları söyledi;

*Küçük çocuklara yardım ettiğiniz ve bunu Atatürk döneminden beri devam ettirdiğiniz için teşekkürler. Doğanın ve çevrenin korunması zihnin ürünü olmalı.

*Dünyayı nasıl algıladığımızla alakalı. Ben Himalaya ormanlarında büyüdüm ve oradaki ağaçların bazıları buradaki meşelere benziyordu.

*Orman olmayan yerlerde yaşamak çok zor. Yer altındaki ve yer üzerindeki gizli değerlerle ilgili doktoramı yaptım.

*Sizin tarihinizde de cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllar bağımsızlık mücadelesiyle ilgiliydi. Umutları nasıl tekrar kazanacağız? Umudunu tekrar içinde tut ve büyüt.