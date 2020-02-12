Yakındaki nesnelere odaklanma sorunu, baş ağrısı, bulanık görme, göz yorgunluğu, sık sık göz kırpma, gözde ağrı ya da yanma gibi belirtileri olan hipermetrop nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

HİPERMETROP NEDİR?

Hipermetrop; nüfusun yaklaşık dörtte birini etkileyen yaygın bir görme problemidir. Hipermetroplu insanlar uzaktaki nesneleri çok iyi görebilirler, ancak yakın olan nesnelere odaklanmakta zorluk çekerler. Bu duruma bazen hipermetrop yerine “hipermetropi” denir. Hipermetropi bir hastalık değil, göze gelen ışığı kırma kusurudur. Hipermetropiye göz küresinin çapının normalden daha küçük olması, korneanın çok düz olması veya göz merceğinin yeterince kalın olmaması neden olur.

HİPERMETROP BELİRTİLERİ

– Yakındaki nesnelere odaklanma sorunu

– Baş ağrısı

– Bulanık görme

– Göz yorgunluğu

– Sık sık göz kırpma

– Gözleri kısarak bakma

– Gözde ağrı ya da yanma

– Okumak, yazmak, bilgisayar kullanmak, çizim yapmak gibi uzun süren yakın mesafe işleri yaparken göz ağrısı ya da baş ağrısı hissedilmesi

HİPERMETROP TEDAVİSİ

Hipermetropi tedavisinde amaç, ışığın retina üzerinde doğru yere yani ön tarafa düşürülmesini sağlamaktır. Bu amaçla ince kenarlı dış bükey mercekler kullanılır. Hipermetropi tedavisinde gözlük, kontakt lens ya da cerrahi operasyon bulunmaktadır.

Gözlük: En sık kullanılan ve tercih edilen tedavi şeklidir. Gözlükler, hipermetropi kusurlarını düzeltmede en sık tercih edilen merceklerdir. Bunun yanında hipermetrop derecesi arttıkça gözlük camı kalınlaşacağından, görüntü kalitesinde bozulma meydana gelebilmektedir.

Kontakt lens: Kontakt lens gözün direkt üzerini kaplar. Kullanırken hijyen kurallarına dikkat edilirse çoğunlukla sorun çıkartmaz.

Cerrahi operasyonlar: Kırma kusurlarında uygulanan cerrahiler daha çok miyopide tercih edilse de, hafif ve orta dereceli hipermetropide de bu ameliyatlar uygulanabilir.