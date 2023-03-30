Hiranur Vakfı’nın kaçak külliyesi yıkıldı

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın İstanbul Sancaktepe’deki binasının kaçak bölümlerinin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkımına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri vakfın kaçak bölümünü iş makinesi ile yıkarken cemaat mensupları yıkımın hukuksuz olduğunu savunarak görevlilere engel olmaya çalıştı.

“ARA BÖLMELERDE KAPATMALAR TESPİT ETTİK”

Yıkım yapılan alanda açıklama yapan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün süreci şöyle anlattı:

– Yaklaşık bir yıl önce başlattığımız tespit çalışmalarımız doğrultusunda alınan yıkım kararını gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılının şubat ayında İBB’nin rutin kontrolleri sırasında burada bir kaçak yapılaşma tespit etmiştik. Yıkımı gerçekleştirilen yer; imar planlarında 5 blokluk konut alanı. Ama ruhsatına aykırı şekilde ara bölmelerde kapatmaların olduğunu tespit etmiştik.

– İlk yetkili olan ilçe belediyesine bu konuyu yazıyla belirledik. Sancaktepe Belediyesi’nden dönüş olmadı. Tekrar yazıyla bildirdik. Haziran ayında tekrar yazışma yaptık. Akabinde Ağustos ayında “Değerlendirmeler yapılmaktadır” gibi aslında yapılması gereken işi öteleyen cevabi bir yazı geldi. Hemen akabinde tekrar yazı yazdık; “Ruhsata aykırı imar izni olmayan yapılar var, bunların yıkılması ya da ruhsata uygun hale getirilmesi gerekiyor” diye. Yine bir işlem yapılmadı.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün

MÜHÜR VE İDARİ PARA CEZASI

– Kasım ayında İBB olarak işlem yapacağımızı, işlem yapmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildirdik. Yine işlem yapılmaması üzerine geçtiğimiz aralık ayında binayı mühürledik. Konuyu yasal olarak İBB encümenine taşıdık. Oybirliği ile idari para cezası kararı alındı. İlgililere tebliğ edildi. Bir ay içinde yine herhangi bir düzeltme işlemi yapılmadığı için İBB encümeninde oybirliği ile yıkım kararı alındı. Tebliğ edildi.

– Taraflar bunu mahkemeye taşıdı. Bu ayın 15’inde mahkeme yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hukuki usullere uygun olduğuna karar verdi. Yani konu hukuki denetimden de geçti. Hukuki denetim doğrultusunda biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda yapının kaçak olan bölümlerinin yıkımına başladık.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Akgün, ocak ayında görevini yapmayan ilçe belediyesi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Akgün, 5 blok arasında ruhsata uygun olmayan şekilde kapatılmış yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik kaçak alanı yıktıklarını da belirtti.

Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki merkezi yaklaşık 12 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Arazide, vakıf merkezi ile 5 blokluk dershane, yatılı Kuran kursu, yatakhane ve aşevi bulunuyor.