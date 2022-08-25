Hırsızdan akılalmaz oyun! Önce çaldı sonra iade edip parasını aldı

Adana’da bir kişi, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira para alan kişi, kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerindeki bir mağazaya boş poşetle gelen bir kişi, tanesi 490 TL olan 6 kişilik kahve takımından 2 tanesini alarak poşete koydu. Daha sonra kasaya giden adam, “Bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik. İade etmek istiyoruz” dedi.

Kasiyerler ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine adam, sesini yükselterek çalışanlarla tartıştı. Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul etti. 980 TL’yi alan adam, daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gitti.

GERÇEK GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kameralarını izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise güvenlik kameralarına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

“KAFAMIZI KARIŞTIRDI”

Olay sırasında kasada bulunan Rabia Bıçkı, kahve fincanlarının olduğu yerde güvenlik kamerası olmadığını belirterek “Fincanları aldıktan sonra kasaya geldi ve ürünü daha öncesinden almışçasına konuşarak ürünü iade etmek istedi. Fiş olması gerektiğini söyledik. Ancak kendisi çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı. Biz de zor durumda kaldığımız ve diğer müşteriler rahatsız olmasın diye 980 lirayı verdik” diye konuştu.

Gerçeğin güvenlik kamerasında ortaya çıktığını belirten Bıçkı, “Güvenlik kameralarını izleyince poşetin boş olduğunu gördük. Ardından da polis ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Eğer biz fiş olmadan iade yapmıyoruz diyerek diretip, parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti. Kendisinden şikayetçi olduk, polis ekipleri de araştırma içerisinde. İnşallah tez zamanda bulunur” ifadelerini kullandı.