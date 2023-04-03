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3 Nisan 2023
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Hırsızlardan yeni yöntem: Lüks rezidanslarda milyonluk vurgun

Alaturka Online
Alaturka Online


Sarıyer’deki 2 lüks rezidansta, ilki 2 Şubat ikinci ise 18 Şubat’ta iki hırsızlık olayı yaşandı.

İlk olayda hırsızlar Ş.A.’nın dairesinden, 59 bin dolar ve 300 bin lira para çaldı. Diğer olayda ise E.A.‘nın dairesine giren hırsızlar 2 adet Rolex marka saat ve 400 lira para çaldı.

YABANCI UYRUKLU KADIN YALANI

Yaşanan olayların ardından Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği harekete geçti.

Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde olayların yaşandığı tarihlerde rezidansa gelen 3 ayrı kadın olduğu görüldü.

Kadınların güvenlik görevlisi ile görüşerek içeriye girdikleri anlaşıldı. Güvenlik görevlilerinin kadınların yabancı uyruklu olduğunu ve yabancı dil konuştuğunu söylediği öğrenildi.

69 SUÇ KAYDI

Kendilerine yabancı süsü vererek rezidansa girdikleri anlaşılan şüphelilerden birinin Şeyma U. olduğu anlaşıldı. Şeyma U. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne  götürüldü.

Yapılan incelemede, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıkan Şeyme U.’nun  69 suç kaydı ortaya çıktı. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

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