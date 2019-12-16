ÇİÇEK SERASINI SOYAN HIRSIZLAR, SOYGUNDA BİR DE BALIK ZİYAFETİ ÇEKTİ… KASADAKİ PARALARI ALDIKTAN SONRA, DOLAPTAKİ SAZANLARI PİŞİRİP AFİYETLE YEDİLER! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Hırsızların balık ziyafeti!
https://www.youtube.com/watch?v=T4souTkClz4
ÇİÇEK SERASINI SOYAN HIRSIZLAR, SOYGUNDA BİR DE BALIK ZİYAFETİ ÇEKTİ… KASADAKİ PARALARI ALDIKTAN SONRA, DOLAPTAKİ SAZANLARI PİŞİRİP AFİYETLE YEDİLER! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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