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Hırsızların balık ziyafeti!

https://www.youtube.com/watch?v=T4souTkClz4

ÇİÇEK SERASINI SOYAN HIRSIZLAR, SOYGUNDA BİR DE BALIK ZİYAFETİ ÇEKTİ… KASADAKİ PARALARI ALDIKTAN SONRA, DOLAPTAKİ SAZANLARI PİŞİRİP AFİYETLE YEDİLER! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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ÇİÇEK SERASINI SOYAN HIRSIZLAR, SOYGUNDA BİR DE BALIK ZİYAFETİ ÇEKTİ… KASADAKİ PARALARI ALDIKTAN SONRA, DOLAPTAKİ SAZANLARI PİŞİRİP AFİYETLE YEDİLER! Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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#ShowHaber
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Yazar Alaturka Online

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