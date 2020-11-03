Hırsızlık zanlısını kaza yaptığı otomobildeki parmak izi ele verdi

MERSİN (AA) – Mersin'in Bozyazı ilçesinde çaldığı otomobille kaza yapınca parmak izinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekmen Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalınan otomobili Gülnar ilçesindeki Halifeler Mahallesi'nde kaza yapmış halde yol kenarında bulan ekipler, araçta yaptıkları parmak izi çalışmasında bir şüphelinin kimliğine ulaştı.

Şüpheli, evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda, motosiklet hırsızlığı ve bir otomobilden 300 lira çalınmasına ilişkin 2 ayrı olayın da faili olarak arandığı tespit edilen şüpheli, otomobili çaldığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.