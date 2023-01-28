Hırsızlıkta yeni dönem: Sipariş alıp çalıyor, yarı fiyatına satıyor

Dünyanın önde gelen hazır giyim gruplarından birinin Türkiye temsilcisi Hüseyin Ö, 2019 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda firmalarına ait ürünlerin çalındığını ve ikinci el ürünlerin yer aldığı bir sitede yarı fiyatına satıldığını iddia etti.

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin uygulamadaki kayıtlara göre 500 ürünü sattığını bildiren Hüseyin Ö, bu ürünlerin orijinal olup olmadığının tespiti için bir kadın elbisesi sipariş ettiklerini belirtti.

Gelen ürünün incelenmesi sonucu, bunun 2019 yılının Şubat ayında ithalat yoluyla Türkiye’ye giren, mağazalarda 1 Mart 2019’da satışa sunulan ürün olduğunun anlaşıldığını aktaran Hüseyin Ö, bahsi geçen ürünün firmaları dışında satışının mümkün olmadığını vurguladı.

Ürünün orijinal olduğunun anlaşılması üzerine Türkiye’deki mağazalarda stok sayımı yaptırıldığı, İstanbul’daki 4 farklı mağazada ürünün eksik olduğu belirtilen dilekçede, şüpheliden satın alınanların ise Sarıyer’deki bir alışveriş merkezindeki mağazaya kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

Dilekçede, şüphelinin ürünü gönderdiği kargo paketinin üzerindeki ismi, adresi ve telefon numarası incelendiğinde, aynı şüphelinin 2018 yılında Üsküdar’daki bir AVM’de faaliyet gösteren mağazadan da o dönemki değeri 1540 lira olan 7 ürünü çalarken yakalandığı belirtildi.

ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suçluların yakalanıp cezalandırılması talep edilen suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma açan savcılık, ürünlerin satıldığı uygulamadaki hesap sahibi Meltem T’nin ifadesine başvurdu.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Hüseyin Ö’nün giyim markaları grubunun Türkiye temsilcisi olduğu, internet sitelerinde yaptığı kontrollerde markalarına ait ürünlerin piyasanın çok altına bir fiyata satıldığını tespit ettiği belirtildi.

Sanık Meltem T’nin, ikinci el ürünlerin satıldığı uygulamada müştekinin temsilcisi olduğu markalara ait ürünleri “evelynsalt” adlı hesap üzerinden sattığına dikkati çekilen iddianamede, müştekinin bir ürün sipariş ettiği, gelen ürünü kontrol ettiğinde orijinal ve mağazadan çalınmış olduğunu belirlediği ifade edildi.

İddianamede, sanığın gerçek değeri 104 lira olan ürünü 49 liraya sattığı aktarılırken sanığın savunmasında uygulama üzerinden sattığı ürünleri sosyete pazarlarından temin ettiğini, alırken de herhangi bir fiş ya da fatura almadığını söylediği kaydedildi.

Sanığın “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (AA)