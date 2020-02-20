Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım

Mersin‘de son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-4 kişilik kadın gruplarının yaptığını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadınların vücutlarını ve yüzlerini gizlediklerini, erkek aile fertleri tarafından araçla getirildiklerini belirledi.

ZANLILARDAN BİRİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Yapılan fiziki takipler sonucunda şahısların M.U., E.G., K.B. isimli kadınlar ile 18 yaşından küçük B.L. ve kadınları Mersin’e getiren Y.G. ile M.K. olduğu tespit edildi. Fiziki takibi de sürdüren ekipler, şahısları kullandıkları araçta yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise üç altın yüzük, küpe, iki tornavida, bir plastik aparat, eldiven ve çoraplar ele geçirildi.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen üçü kadın biri çocuk altı kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek yanıt verirken, diğer bir kadın ise “Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım” dedi. (İHA)