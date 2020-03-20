HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: “Evdekal, HisApp ile hareketsiz kalma”

ANKARA (AA) – SİNEM ER – Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren her bireye HisApp sağlıklı yaşam uygulamasıyla spor egzersizi yapmayı önerdi.

Koronavirüs salgınının yaşamı felç ettiğini belirten Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni bir virüs türüne karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele veriliyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kamu birimlerinin tavsiye ve uyarılarını dikkatle izleyerek, sorumlu bir vatandaş olarak gereğini yapmalıyız. Bize düşen en önemli görev, sosyal mesafemizi korumamız ve gerekmedikçe evimizden çıkmamamızdır." ifadelerini kullandı.

Kişisel hijyen, iyi beslenme ve dinlenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bölükbaşı, "Düzenli olarak yapılacak fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle de evde geçen zamanlarda, bireysel olarak yapılabilecek, egzersiz modüllerini içeren HisApp uygulamasının kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

– "Uygulamada yaklaşık 900 video ile çeşitli hatırlatıcı programları bulunuyor"

HisApp'ın ücretsiz olarak hizmete sunulan "dijital bir salon uygulaması" olduğunu belirten Yasin Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"İş yoğunluğu nedeniyle spora vakit ayıramayan çalışanlar, ev işleri nedeniyle salon veya tesislere gitmeye vakti olmayan ev hanımları ve anneler, evden ayrılma durumu olmayan engelli bireyler, ekonomik, sağlık veya farklı sebeplerden ötürü boş vakti olmayan her yaş ve kesimden vatandaş için geliştirdiğimiz mobil uygulamamızda, profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde hazırlanan yaklaşık 900 video ile çeşitli hatırlatıcı programları bulunuyor."

Yoga, işte spor, trend egzersizler gibi birçok içeriğin yanında görme, bedensel, işitsel engelli bireylere özel çeşitli içeriklerin de uygulamada yer aldığını ifade eden Bölükbaşı, "Ülkemizde ve Avrupa spor federasyonları arasında ilk olma özelliğine sahip, en basit seviyeden profesyonel düzeye kadar fiziksel aktivite ve üst seviye antrenman videoları bulunan uygulama, bünyesine eklediği 'Engellilere özel ve su hatırlatıcı' modülleriyle ilerlemesini sürdürmeye devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Adım sayar modülü ve yapılan antrenman süreleri toplamında ilk 100 sıralamasına giren kullanıcılarına ödüller kazandıran uygulama, App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor.

Öte yandan federasyon, çocukların dijital ilgilerinin spora yönlendirilmesi, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele gibi projelerini uygulama üzerinden modüler sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.