HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: “HisApp büyük ilgi görüyor”

ANKARA (AA) – SİNEM ER – Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, sağlıklı yaşam ve spor egzersizlerini içeren HisApp mobil uygulamasının kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren herkese bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanmasını önerdiği uygulamanın, günlük 150 bin kullanıcıya ulaştığını, son üç günde ise yaklaşık 40 bin kullanıcı tarafından indirildiğini belirtti.

"Evde kal" çağrılarının toplum tarafından dikkate alındığını dile getiren Bölükbaşı, "Çağrımıza çok güzel yanıtlar alıyoruz. Her yaştan her kesimden bireyler, gönderdikleri videolarla uygulamamızı aktif şekilde kullanarak evde geçirdikleri verimli zamanlarını paylaştı. Sağlık ve fitness kategorisinde indirme sırası hızla yükselen uygulamamızı halkımız sevdi. '#HayatEveSığar, #EvdeKal, #HisApp ile hareketsiz kalma' etiketleriyle sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarımızla halkımızdan evde kalmaya devam etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

– "Uygulamanın her birey için rehber olmasını istiyoruz"

HisApp'ın her bireyin faydalanabileceği ücretsiz, yerli bir uygulama olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek etken, düzenli ve devamlı yapacağınız fiziksel aktivitelerdir. 900'e yakın egzersiz videosu içeren ve önemli bireysel egzersiz yazılımı olan HisApp uygulamasını, tüm vatandaşlarımız için ücretsiz bir rehber olarak önermek istiyoruz. Her yaş ve farklı fiziksel özelliklere sahip bireyler için en basit seviyeden profesyonel seviyeye kadar aktivite ve antrenman videoları bulunan uygulama, görme, bedensel, işitsel engelli bireylere özel çeşitli içeriklerin yanında 'Engellilere özel, su hatırlatıcı, haftalık planlama, adımsayar' modülleriyle şık, ergonomik ve kolay ara yüz sunmakta."

– "Evde kalınan bu dönemi fırsat olarak değerlendirmeliyiz"

Koronavirüs salgını dolayısıyla evde geçirilen sürecin verimli geçirilmesini tavsiye eden Bölükbaşı, "Kişisel hijyen, iyi beslenme ve dinlenmeye bu süreçte çok dikkat edilmeli. Evde kalınan dönemi tecrit gibi algılamamalı, başlayamadığımız, ötelediğimiz ilgi ve yeterliliklerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Aile bireyleriyle daha fazla vakit geçirmek, resim, müzik veya benzeri hobiler geliştirmek, sürekli aklınızda olan ve bir türlü fırsat bulamadığınız kitabı yazmaya başlamak, iç huzurunuzu pekiştirecek etkinliklere öncelik vermek bu süreyi verimli geçirebileceğiniz seçenekler arasında." diye konuştu.