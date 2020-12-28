İSTANBUL (AA) – HIS Travel, 2020'nin turizme etkisini ve seyahatlerin geleceğini açıkladı.

HIS Travel'dan yapılan açıklamada, turizm sektörünün, bu yıl zor bir dönem yaşadığına dikkati çekildi.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin derlediği makale çalışmasında, Tripadvisor'ın 30 Aralık 2019-15 Mart 2020 döneminde kullandığı verilerin bunu doğrular nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan sonuçlar turizm sektörünün küresel krizlerden kolayca etkilendiğini ortaya koyuyordu. Buna göre, pandemi haberinin yayılmasıyla birlikte gezginlerin seyahatlerini iptal etmeye veya ertelemeye karar verdikleri gün neredeyse aynıydı. Hangi amaçla olursa olsun seyahat edecek olanların yaşadıkları kaygılar, Kovid-19 döneminde seyahat ve turizmin ayırt edici özelliği oldu ve bu özelliğini sürdürmeye devam edecek. Kontrollü seyahat etmek, risk yönetimi yapabilmek, dijital olmaya daha çok yaklaşmak ve teknolojiyi kullanabilmek seyahat politikalarında yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

– 2020'nin öne çıkanları glamping camping, tekne, villa ve karavan oldu

Açıklamada, Google tarafından paylaşılan verilere göre, izole tatillerde önemli artış yaşandığı, "villa" aramalarının geçen yıla göre yüzde 101, "bungalov" aramalarının yüzde 42, "dağ evi", "bağ evi" aramalarının yüzde 85, "karavan" aramalarının yüzde 71, "tekne kiralamanın" yüzde 64 artış gösterdiği kaydedildi.

Dünya geneline bakıldığında büyük karavan şirketlerinin bu süre zarfında yüzde 650 artışla rekor rezervasyon rakamlarına ulaştığı aktarılan açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi farklı ülkelerde de kamp tatili, karavan tatili, glamping camping'in doğa ile iç içe olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği tatil biçimi olduğu bildirildi.

Airbnb'ye göre, yurt içinde ev-villa kiralamalarının 2021'de trend olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Tekne kiralamak ise deniz tutkunlarından genele doğru yayılım göstermeye başladı. Mavilere ve muhteşem koylara gitmek ya da ailece tatile çıkmak için tekne kiralamak en iyi tatil fikirlerinden biri haline geldi. İster ailece ister arkadaş gruplarıyla tekne kiralamanın dışında eğlence odaklı yelkenli konseptindeki tekne tatillerinde de farklı deneyimler yaşamak mümkün." ifadeleri kullanıldı.

– İç turizme ve yakın yerlere yöneliş arttı

Yurt dışı seyahatleri yeniden başlamış olsa da son dakika değişiklikler nedeniyle seyahat edeceklerin endişe duyabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ülkenin kendine göre prosedürü olması nedeniyle turistik olarak yurt dışı seyahati yapmak biraz daha alışılmışın dışında olacak. PCR testi, karantina uygulamaları ya da yaşanabilecek belirsizlik birçok seyahatseveri iç turizme yönlendirebilir.

Türkiye'de seyahat edenlerin davranışları arasında pandemi döneminde 'yakın yerlere gitmek' öne çıkmıştı. Özellikle İstanbul'a yakın gidilecek yerler arayışı hiç olmadığı kadar popülerdi. Ayvalık, Şile, Çatalca, Ağva hem kolay ulaşımı hem de ekonomik lokasyonlar olması nedeniyle talep görürken, bu bölgelerdeki izole konaklama alternatiflerine yöneliş görüldü. Türkiye'nin farklı güzelliklerini bir başka gözle keşfetme şansı yakalamak 2021'in trendleri arasında yer alacak. Yurt içi turizmde kamp yapmak, karavan-tekne-villa kiralamak gibi farklı tatil deneyimlerini yaşamayı tercih etmek ülkemizdeki az bilinen yerleri bizlere keşfettirecek."

– Temassız teknolojiler ve çevrim içi rezervasyon uygulamaları

Açıklamada, çevrim içi uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde seyahat edenlere kolaylık sağlarken, Kovid-19 döneminde önemini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Ulaşım ve konaklama iptallerinin yaşandığı pandemi döneminde iptal ve erteleme işlemlerinin seyahat edecekler için büyük bir problem oluşturduğu vurgulanan açıklamada, maddi ve manevi yıpratıcı bir süreç olan bu tür işlemleri 7/24 iletişim alınabilen entegre hizmetlerle çözüme ulaştırmanın, küresel seyahatin dinamiklerinden biri konumuna geldiği kaydedildi.

Yapılan araştırmaların, global çapta etkileşim yaratan gezginlerin teknolojinin kendilerine yeni bir deneyim ve yeni keşifler sunmasını beklediğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Gezginler, seyahat ederken aktiviteleri gerçek zamanlı olarak keşfetmeyi, kolay ve hızlı yoldan rezervasyon yapabilmeyi istiyor. Bu da çevrim içi uygulamaların kullanımının 2021'de daha çok artacağını ortaya koyuyor. Seyahatleri otel odasından kurtaran bir gezi ve deneyim planına dönüştüren, daha çok seyahat edebilmek için doğru çözümlerle maliyeti düşüren, yolculuk öncesinde ve yolculuk sırasında meydana gelebilecek risklerden haberdar eden çevrim içi rezervasyon uygulamaları, gezginlerin asistanı konumuna gelecek." denildi.

Küresel gezginlerin yüzde 80'inin, bir seyahat acentesinin seyahatlerinden önce veya seyahatleri sırasında en az bir kez onlarla iletişim kurmasını beklediği belirtilen açıklamada, turizm firmaları için 2021'in, riskleri ve iletişimi odak noktaya alacakları bir yıl olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Özellikle iş seyahatlerinde hem şirket çalışanlarının hem de şirketlerin güvencesi olacak risk yönetimi, seyahat öncesinde ve sonrasında, hatta seyahat sırasında çalışanları ve şirketleri kesintisiz bir iletişimle güvende tutacak. Psikolojik, ekonomik ve fiziken tüm şirket aidiyetini koruyabilecek ve risk ihtimallerini minimuma indirebilecek risk yönetimi iş seyahatlerinin ulaşım, konaklama, transfer gibi süreçlerini doğrudan etkileyecek. Bu da önceden planlanmış seyahatlerin daha çok tercih edilebilir olmasını ortaya çıkartacak." ifadeleri kullanıldı.

– Rezervasyonlarda sosyal medya etkisi

Sosyal medyanın toplumu giderek daha fazla etkilemesiyle seyahat endüstrisi oyuncularının da benzer bir deneyim sağlamak için çalıştığı aktarılan açıklamada, yapılan seyahat araştırmalarının, içerik paylaşım platformlarının seyahat kararlarını etkilediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Global Digital ve Adobe Tüketici İçerik Anketi gibi son araştırmaların, tüketicilerin ortalama olarak günde 8 veya daha fazla saat boyunca dijital içeriklerle zaman geçirdiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, Google'ın paylaştığı verilere göre, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 85'inin seyahatleri hakkında bilgi almak için online video izlediği ve söz konusu kullanıcıların yüzde 71'inin tercih ettiği ana kaynağın YouTube olduğu bildirildi.

– Sürdürülebilir ve fayda odaklı seyahatler

Açıklamada, sürdürülebilirliğin, seyahat ve konaklama satın alan bireyler için belirleyici bir faktör haline geldiği ve seyahat şirketlerinin, tatil seçeneklerini bunu yansıtacak şekilde uyarlamaya başladığı aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Otellerdeki plastiğin azaltılmasından sürdürülebilir odaklı tatil paketlerinin oluşturulmasına kadar, tüketicilere eko-konaklama söz konusu olduğunda geniş bir seçenek sunulmaya başlandı. Seyahat endüstrisinde dünyanın en büyük pazarlama uzmanları arasında yer alan MMGY tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı gezginlerin yüzde 60'ı iklim değişikliğiyle ilgili endişelerinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yeni rotaların oluşmasında etkili olacağını söylüyor. Aşırı turizmin azaltılmasında rol oynamak isteyen global gezginlerin oranı ise yüzde 54."

– 2021'de solo seyahat trendi

Solo seyahat ya da diğer ismiyle "tek başına seyahat"in, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan çoğu gezginin uzun yıllardır hayat tarzı olan bir seyahat kavramı olduğu belirtilen açıklamada, "Yurt dışındaki öğrencilerin eğitime, çalışanların iş hayatına ara verdikleri 'gap year' döneminde yoğunluk gösteren solo seyahat; bugün gezginlerden iş insanlarına kadar birçok segmente özel rotalar oluşturulmasını sağladı. Blogger'ler, fenomenler, Youtuber'lar ve seyahat yazarlarının solo, yani tek başına seyahat deneyimlerinin verdiği motivasyon ile solo seyahat kavramı birçok kesimi etkiledi." denildi.

– Dijital göçebe vizesi ve uzaktan çalışma

Açıklamada, çoğu ofis çalışanının, Kovid-19 krizi sona erdikten sonra haftada 5 gününü iş yerinde geçirmeyi düşünmediği aktarılarak, "British Council for Offices tarafından yapılan bir ankete göre, pandemi, çalışma modellerini temelli değiştirebilir ve gelecekte beyaz yakalı çalışanlar, kısmen ofiste kısmen de uzaktan çalışarak hibrit bir çalışma modelini benimseyebilir. Kaybedilen turizm gelirinden çok etkilenen bazı destinasyonlar bu durumun farkına vararak dijital göçebelere kapılarını açmak için çalışmalar hayata geçirdi. Antigua, Barbados Barbuda, Estonya ve Gürcistan gibi destinasyonlar dijital göçebelik vizesinden yararlanmak isteyen çalışanlara ülkede çalışma kolaylığı sunuyor." ifadeleri kullanıldı.