Hisarcıklıoğlu'ndan Özbekistan ile ilişkilerde stratejik ortaklık vurgusu:

ANKARA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının Özbekistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirterek "Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi, ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde, güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz." dedi.

TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taşkent"in video konferans yöntemiyle düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in çalışma ziyareti kapsamında kendisini kabul ettiğini ve bu görüşmede, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Taşkent şubesinin açılması görevini verdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO ile birlikte kurulmaktadır. TOBB ETÜ ile benzer müfredata ve programlara sahiptir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Taşkent'in başlangıçta Uluslararası Girişimcilik ve e-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Programı olarak iki akademik programı bulunacağını belirterek küresel ekonomide en çok öne çıkan bu iki konunun özel seçildiğine vurgu yaptı.

– Güçlü kardeşlik bağlarına vurgu

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın 35 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, tarihi birikimi, stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve gelişen sanayisi ile müthiş bir gelecek vadettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomiler yeniden şekillenirken Özbekistan, tüm bu coğrafyada, girişimciliğin merkezi olmaya en uygun konumda olan ülkedir.Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi, ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde, güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan’ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."